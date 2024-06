Bravo.Continental Sube otra vez el dólar 'blue': "Hubo un error de cálculo del Banco Central al bajar tanto la tasa" "Además, el Agro no está liquidando en el nivel que se esperaba, y eso presiona sobre el 'contado con liqui'. Pero lo que más está haciendo ruido es lo político... No hay que enamorarse de los planes de corto plazo y emergencia. El dólar está muy por debajo de la inflación; no es un dólar de corrida o de pánico, pero más temprano que tarde ya no te va a servir estar mirando el humor social", sintetizó Leonardo Piazza, director de LP Consulting.