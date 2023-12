Lo más buscado en Google en la Argentina durante 2023

En un año marcado por el proceso electoral, las diferentes instancias de votación, los conceptos mencionados en los debates y los actores políticos fueron los protagonistas del 2023. Pero la política local no fue todo, la Guerra en Israel y Gaza, la irrupción de ChatGPT y algunos fenómenos naturales, como el terremoto de Turquía y el meteorito visto en Bariloche, también captaron la atención de los usuarios del Buscador”, explicaron en un informe desde Google.

Desde lo deportivo, la atención estuvo (pasado el Mundia de Qatar 2022) en Lionel Messi y su pase al Inter Miami; también, el choque entre Boca y Fluminense en la final de la Copa Libertadores, y el partido entre Argentina y Uruguay por las eliminatorias. La participación de Los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023 y la performance de la selección de fútbol Sub-20 y la selección femenina en sus respectivos mundiales de fútbol también fueron búsquedas populares.

Las series y películas también generaron múltiples búsquedas. “Gran Hermano tuvo su gala final en marzo de este año y ya tiene fecha de regreso, por lo que resultó en el puesto número uno en las búsquedas de la categoría -aclara la compañía-. Lo acompañan otros productos nacionales como Got Talent Argentina, División Palermo, Bailando 2023 y MasterChef, que también ingresaron al ranking de lo más buscado. Completan la lista producciones extranjeras, como The Last of Us, Merlina, Sex Education y Black Mirror. En la categoría películas, el fenómeno Barbenheimer se vio reflejado en las listas siendo Oppenheimer y Barbie las más buscadas por los argentinos luego de su estreno en simultáneo en el mes de julio. Mientras que las secuelas de otros títulos, como Guardianes de la Galaxia 3, Avatar 2 y La Monja 2 también despertaron la curiosidad.”

Las búsquedas también fueron por personas que fallecieron durante este año. Silvina Luna, seguida por Mariano Caprarola, Huguito Flores, María Onetto y Ricardo Iorio. También Matthew Perry, Tina Turner y, por un problema de salud en un viaje, Jorge Rial.

Otras personalidades buscadas, pero por otros temas, fueron los músicos que visitaron el país, con Taylor Swift o Luis Miguel; tercera quedó Shakira, por su colaboración con Bizarrap; Fito Páez, Chano, Milo J y la Joaqui.