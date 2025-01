Un científico demuestra matemáticamente que los viajes en el tiempo son posibles El físico Lorenzo Gavassino analizó la idea de las Curvas Cerradas de Tipo Tiempo, trayectorias en el espacio-tiempo donde un objeto podría regresar a su origen temporal. El viaje no se parecería en nada a 'Volver al Futuro' o 'The Avengers', dado que el tiempo no puede ser simplemente manipulado, pues está intrínsecamente vinculado a las leyes que rigen el Universo.