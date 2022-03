El trasatlántico partió el viernes en su viaje inaugural de siete días desde Fort Lauderdale, Florida, rumbo al Caribe. Las estadísticas del barco que batió récords son asombrosas. Tiene 362 metros de largo, puede transportar 6.988 pasajeros junto con 2.300 tripulantes y puede contener suficiente cerveza para llenar dos veces todas las piscinas a bordo.

El colosal barco tiene 18 cubiertas, 16 para pasajeros. Tiene una velocidad máxima de 22 nudos gracias a tres propulsores diésel-eléctricos de 20.000 kilovatios debajo de la popa y cuatro propulsores de proa, cada uno de los cuales genera 7.500 caballos de fuerza.

El Wonder of the Seas tardó tres años en construirse en Saint-Nazaire, Francia, a un costo de más de mil millones de dólares. Originalmente se había programado su lanzamiento en China el año pasado, pero esos planes se archivaron debido a la pandemia de Covid.