La actriz Viviana Saccone está haciendo trabajos de albañilería y pintura en su casa, pero ayer, por la lluvia, los trabajadores se negaron a asistir y Viviana se indignó y los escrechó en su cuenta de Twitter.

Ella publicó el mensaje que le mandaron los trabajadores: "Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy. No’ vemos mañana’ (sic). Firmado: el pintor. La cultura del trabajo”, puso en su red.

Luego, en otro posteo indicó: “Igualmente, tengo que decirlo, trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas, y tengo todo dado vuelta...A mí me noqueó el ´los muchachos no se quieren mojar´ (el trabajo es interior y no solo pintura)”, explicó.

Obviamente, si tuit generó un polémica entre quienes se mostraron a favor de los pintores y los que respaldaron la postura de Saccone.