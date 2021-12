Una periodista italiana sufrió un abuso sexual mientras transmitía para la televisión local toscana, en directo después del partido Empoli-Fiorentina, de la Serie A de fútbol italiano.

Greta Beccagglia, de 27 años, pretendía entrevistar a algunos hinchas fuera del estado. Uno de ellos le dio un golpe con la mano en las nalgas, ante la sorpresa de la periodista que le respondió: «¡No puedes hacer esto!». Otros aficionados le dirigieron comentarios sexistas o sonreían.

Greta contó que al terminar la trnasmisión se le acercó otro individuo que intentó varias veces tocarle en partes íntimas. La intervención de su compañero camarógrafo, alejó al acosador.

La periodista, que presentó una denuncia, dijo que lo más doloroso fue la indiferencia de la gente: «Lo peor fue ver que otras personas que presenciaron la escena no hicieron nada. He denunciado para que estos gestos no queden impunes. Alguno me aconsejó no presentar denuncia, pero son cosas muy graves e inaceptables que me han marcado y amargado profundamente».

A las pocas horas, la policía identificó al hincha que abuso de la periodista. Es un aficionado de la Fiorentina, de 45 años. Los agentes pudieron localizarlo al cruzar el vídeo del acoso con las imágenes de las cámaras de vigilancia del estadio.

Ahora la Comisaría de Florencia le enviará la orden que le prohíbe asistir a eventos deportivos, una norma aprobada por una ley conocida con el acrónimo Daspo (Divieto di accedere a manifestazioni sportive).