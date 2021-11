Según reportó el portal de noticias 0221, una mujer de 28 años de nacionalidad venezolana denunció a un hombre de 50 años a quien conoció en un gimnasio de La Plata, ubicado en las inmediaciones de plaza Italia. "Esta persona está mal de la cabeza. Claramente es un psicópata y un abusador en potencia", escribió en las redes sociales tras presentarse ante las autoridades para pedir ayuda, exigir que se tomen las medidas necesarias y evitar que la situación escale aún más, describe el portal.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso 0221.com.ar, el hombre llegó a amenazarla con violarla antes de suicidarse, además de proferirle insultos xenófobos cuando ella decidió enfrentarlo.

La víctima, identificada como N.M, reveló que todo empezó cuando comenzó a realizar actividad física en el gimnasio donde conoció a su acosador, quien solía hacerle comentarios vinculados a la actividad física y pronto empezó a tocarle las piernas con la excusa de ver "si estaban duras", informó dicho medio.

El acoso empezó a hacerse cada vez más frecuente, por lo que la víctima dejó de concurrir al lugar, pero eso no lo detuvo. Según consta en su relato ante las autoridades policiales, denunció que el hombre logró encontrarla en las redes sociales y entonces empezó a hacer comentarios en sus fotos y cuando ella dejó de responder dieron inicio las agresiones más violentas.

NM contó que el acosador se enojó por su silencio y que entre otras cosas le dijo: "Te voy a cruzar en la calle, antes de suicidarme te echaría un buen polvo". Días después el hombre fue incluso más allá, realizando comentarios xenófobos: "Acá somos argentinos y no queremos caribeños que vengan a comer". Angustiada por la situación, la víctima sostuvo que ya no puede salir de su casa "por miedo a no regresar, escribió la joven" y reclamó medidas urgentes para ponerle un freno a lo sucedido.