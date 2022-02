Una empleada de la cadena BBC presuntamente violada durante la filmación de un concurso de cocina fue seguida por detectives privados después de denunciar el hecho ante sus jefes. La mujer afirma que fue atacada en Londres en septiembre del año pasado.

La mujer, había estado trabajando en el programa Hungry For It de BBC Three, presentado por Stacey Dooley. Los jefes de BBC Studio trasladaron a la mujer a un hotel después de su denuncia y fue mientras permanecía allí que la pusieron bajo vigilancia, según revela un informe enviado a The Sun.

Detalla sus idas y venidas en el hotel y la estación de policía y nombra a los oficiales investigadores. La investigadora privada describe vigilar su apartamento y su dormitorio.

La mujer dijo que sus movimientos se correspondían con el informe y le dijo a un amigo: “Fui agredida sexualmente en el trabajo, una de las peores cosas imaginables. Descubrir luego que alguien había puesto detectives privados para seguirme mientras informaba a la policía sobre lo que sucedió es horrible. El detalle en el informe es repugnante. Darme cuenta de que alguien estaba vigilando mi dormitorio en casa es aterrador. Se siente como algo sacado de un drama televisivo y no de la vida real”.

Por otro lado, un portavoz negó que BBC Studios tuviera alguna participación en el informe de vigilancia y agregó que “Ni BBC Studios ni la BBC han instigado, sancionado o contratado a un tercero para llevar a cabo ninguna vigilancia y no tenemos conocimiento de ningún informe de este tipo. Lo que hemos estado haciendo es apoyar completamente a nuestra colega desde el momento en que nos enteramos del presunto asalto”, desminitió.