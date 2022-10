Una convocatoria a una fiesta sexual en Corrientes provocó polémica

El costo es de 20 mil pesos la pareja y se aceptan diversas formas de pago. El evento se realizará en la localidad de Paso de la Patria, Provincia de Corrientes y se trata de una fiesta sexual, alguno diría, “a todo culo”.

Las invitaciones circular por whatsapp y por redes sociales y Radio Continental recibió la suya, aunque no hay mayor interés por asistir al evento, aunque la oferta es tentadora: Piscina, Mesa de pool, disco, espacio para nudismo, juegos eróticos de mesa, taller de BDSM (con profesional a cargo, se aclara).

Sin embargo los organizadores advierten que hay que llevarse las toallas. Habrá un sexshop disponible, carrito de comidas rápidas y está prohibido el uso de celulares y cámaras de fotos.

El intendente de la localidad, se manifestó sobre el asunto después de un fuerte debate en redes sociales. "“No estoy de acuerdo, no están contempladas ese tipo de fiestas en nuestra localidad, así que no creo que se pueda realizar en Paso de la Patria. No hay ninguna nota presentada en la Municipalidad, no hay ningún pedido de habilitación, nada”, explicó Guillermo Osnaghi, intendente de Paso de la Patria, quien parece no haber sido invitado al fiestón.