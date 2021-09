La reconocida actriz Uma Thurman escribió en el periódico Washington Post, y describió públicamente el aborto sufrido en su juventud, llamándolo su "secreto más oscuro". Ella escribió sobre cómo fue “embarazada accidentalmente por un hombre mucho mayor” en su adolescencia y decidió interrumpir el embarazo.

Dijo que estaba compartiendo su experiencia personal “con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables en quienes esta ley tendrá un efecto inmediato”.

La ley respaldada por los republicanos, que fue aprobada por la legislatura estatal en mayo y entró en vigor a principios de este mes, es una de las leyes de aborto más extremas en los EE . UU. , Y efectivamente proscribe casi todos los abortos en Texas.

Los proveedores de servicios de aborto en el estado han advertido que la ley creará obstáculos casi insuperables para las poblaciones vulnerables, incluidos los adolescentes, las personas de bajos ingresos y las personas de color, incluidos los inmigrantes indocumentados. Aproximadamente el 70% de los abortos en Texas en 2019 se realizaron a mujeres de color, según el Instituto Guttmacher.

La ley prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca embrionaria , que generalmente ocurre alrededor de las seis semanas de embarazo, mucho antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas. No permite excepciones para los embarazos resultantes de violación o incesto, y solo establece exenciones definidas de manera estricta para proteger la salud de la madre.

También permite a cualquier ciudadano privado demandar a un proveedor de servicios de aborto que lo viole, abriendo las compuertas al acoso y las demandas frívolas de los vigilantes antiaborto que eventualmente podrían cerrar la mayoría de las clínicas en el estado.

En el apasionado artículo de opinión, Thurman dijo que había visto la aprobación de la ley con "gran tristeza" y "algo parecido al horror", criticó la prohibición de Texas como "un escenario para una crisis de derechos humanos para las mujeres estadounidenses".

Thurman escribió también: “Esta ley es otra herramienta discriminatoria contra quienes están en desventaja económica y, a menudo, de hecho, contra sus parejas. Las mujeres y los niños de familias adineradas conservan todas las opciones del mundo y corren poco riesgo ”.

Además la actriz expresó que: “También estoy afligida porque la ley enfrenta a ciudadano contra ciudadano, creando nuevos vigilantes que se aprovechan de estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparados para cuidar, o extinguiendo sus esperanzas para la futura familia que podrían elegir ".

La estrella de Pulp Fiction contó cómo comenzó su carrera como actriz joven y estaba sola en Europa, lejos de su familia y viviendo con una maleta, cuando se encontró embarazada.

Aunque quería quedarse con el bebé, después de hablar con su familia, decidió que sería la mejor opción tener un aborto. Esto se debió a varias razones, escribió, incluida la incapacidad de proporcionar un hogar estable en ese momento de su vida.

Thurman describió la "vergüenza" que internalizó mientras realizaba el procedimiento, y agregó: "Hay tanto dolor en esta historia. Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora.

“El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, una que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado. La elección de no mantener ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser ".

Thurman, quien desde entonces ha tenido tres hijos, dijo que estaba hablando con la esperanza de que “algo de luz brille y llegue a las mujeres y niñas que podrían sentir vergüenza de no poder protegerse y no tener agencia”.

La ley está en efecto ahora siendo impugnada en los tribunales después de que la administración de Biden solicitó formalmente a un juez federal que bloqueara su aplicación.