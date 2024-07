Mamá de Sofía Herrera "En las primeras horas se tenía que trabajar rapidísimo y con Loan no sucedió" "Nosotros no teníamos la tecnología hace 15 años que hay hoy. No teníamos estas herramientas, ojalá que la tecnología ayude a encontrar a Loan", dijo la madre de Sofía Herrera, quien tenía 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en Tierra del Fuego.