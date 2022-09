Silvina Escudero siempre fue muy mediática, pero desde que inició su nueva relación, decidió no exponerla en los medios. Incluso en su matrimonio, la gran parte de sus fotografías fueron sin su pareja.

En una charla con Catalina Dugli en su programa “Agarrate Catalina” contó los motivos de su nueva postura ante la exposición pública: “No se parece a ninguna relación del pasado. Él siempre respetó mi lugar, mi profesión, mi ser. Nos respetamos, además él es comerciante, que no tenga la necesidad de figurar, de aparecer, me atrajo mucho, como muchas cosas más”, dijo Slivina.

La bailarina se explayó: "Cuando empecé a salir con él no quería mostrar nada por mí, y después me di cuenta de que él tampoco quería mostrar, me amaba a mí independientemente de mi trabajo", contó casi sorprendida.

Durante toda la relación, Silvina mantuvo el misterio de quién era Federico, pese a la curiosidad de los periodistas de espectáculos. Recién a finales de 2021, Escudero presentó a su pareja, cuando le propuso casamiento. El señor, de nombre Federico, no tiene redes sociales y mantiene un saludable y bello anonimato.