A la batalla legal entre Camila Homs y el futbolista Rodrigo De Paul, ahora se sumó el combate entre la modelo y su familia, contra su ex abogado, Ignacio Trimarco, al que despidieron por, presuntamente, pretender estafarlos.

Como era de esperar, Trimarco no se quedó atrás y volcó feroces palabras que comprometen a los Homs: "Me pidieron cosas que por supuesto no hice", le dijo a Intrusos, y se negó enfáticamente a aclarar de que se trataban tales "cosas".

Por otro, lado, respecto a la eventual denuncia penal contra De Paul, que parece haber sido el detonante del despido, indicó: "Yo lo evualué, lo dije sentado acá y en varios medios. Si yo llegaba a encontrar que el señor Rodrigo De Paul había ocultado bienes en contra de mi clienta yo lo iba a denunciar penalmente" y agregó: "La familia me apoyaba en eso. Horacio (el padre de Camila) y demás", dijo.