La panelista de Los Ángeles de la Mañana, y ex precandidata a diputada, Cinthia Fernández, fue quien reveló la escandalosa separación entre el ex futbolista y de Boca y DT de Aldosivi, Fernando Gago y su esposa, la ex tenista Gisela Dulko.

Según relató Fernández, Dulko habría ingresado a su dormitorio y encontró a su marido con una mujer de nombre Verónica, cuyos hijos compartían colegio con los de Dulko-Gago. Pero ahora Cinthia se cebó y tiró mas datos.

“Una mujer me escribió dispuesta a darme más datos. Parece que hay una situación muy jugosa en la puerta del colegio, que esta mujer Verónica, la amante, tiene dos chicos que van ahí y una mamá la increpó por cómo estaba vestida porque ella es fit, tiene un lomazo y le dijo ‘vos te encamaste con mi marido’. Y otra saltó del fondo y dijo ‘con mi marido también’. Por todo esto Gisela se mudó en el medio, cambió a los chicos del colegio, porque eran compañeros de los hijos de esta mujer”, dijo en el programa.

Además, informó que "todo esto transcurre entre el barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”.

Fernández agregó leña al fuego y contó detalles de la relación entre el matrimonio de deportistas y el de Verónica (la presunta amante) y Martín (el marido de Verónica). "Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, dijo.