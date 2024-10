Se viene el GP de las Américas F1: Marko insiste en que Tsunoda o Lawson pueden reemplazar a Checo Pérez en 2025 Para el locuaz dirigente de Red Bull, los últimos seis Grandes Premios de 2024 serán una competencia entre el japonés y el neozelandés para reemplazar al mexicano desde 2025. Si uno de ellos sube a Red Bull, la butaca libre debería ocuparla Isack Hadjar, un francés que no termina de conformar a los austríacos: no sería una sorpresa que lo descabalgasen a mitad de temporada si no rinde, y allí crecerían las chances de Franco Colapinto para correr en la F1 del año próximo.