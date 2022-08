Un rumor sorprendente recorrió las redacciones entre lunes y martes: Rodrigo De Paul estaría celoso de la nueva relación de Camila Homs y querría volver con su ex. No hubo programa de espectáculos que no se hiciese eco de la cuestión.

Las imágenes de Camila con sus hijos en Europa y junto a su ex, reforzaron la idea e incluso, algunos, como Mariana Brey en socios del espectáculo fueron fuerte contra el jugador: "tiene el manual completo del machista" dijo.

Pero De Paul, furioso, salió a desmentirlo. Eligio una nota de TN.com, y la respondió en Twitter: "FALSO, una más y van...hasta que punto son capaces por un click", dijo en referencia a ese portal, aunque muchos otros reflejaban lo mismo.

Mientras tanto, la carrera de modelo de Camila sigue en ascenso: