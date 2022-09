Pocos han puesto tanto empeño en parecerse a un coreano. Uno creería que ni siquiera los propios coreanos. Pero Oli London es un canto al tesón y las 32 operaciones a las que ya se sometió, no le parecen suficientes, por eso va por más: piensa reducir su pene, bajo el argumento que las personas nacionadas en ese territorio, poseen un miembro poco relevante.

El influencer que detenta mas de 600 mil seguidores en Instagram, ha dicho a sus seguidores en la red social que: "Todos tenemos derecho a elegir cómo nos identificamos y elegir quiénes queremos ser. Soy coreano y la gente debe aceptarlo", sentenció con seriedad.

Oli no se detuvo en sus quejas porque la gente no acepta su decisión de ser coreano, incluso cuando no ha aclarado si del norte o del sur. "Me 'trollean' todo el tiempo. La gente dice: 'Oh, no puedes ser coreano. No eres 100 por ciento coreano', y yo solo quiero ser 100 por ciento coreano. Con la reducción (peneana), seré un coreano promedio", comentó a la revista Newsweek.

Muchos influencers creen que esto es soplar y hacer botellas, subir una storie haciendo algo supuestamente gracioso o colocar un posteo subido de tono. Lo de Oli es poner lo que hay que poner, y por cierto, sacar lo que hay que sacar.