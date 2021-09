La sextorsión es el delito informático que mas ha crecido durante 2020 y 2021. probablemente fruto de la circulación de imágenes privadas como consecuencia de la práctica del sexting, recurso masificado por el aislamiento que generó la pandemia.

Si bien no se ha tipificado como un delito en la Argentina, la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, brinda una serie de datos que convendría tener en cuenta.

¿Qué es la sextorsión?

Es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer pública imágenes y videos de su intimidad sexual.

¿Cómo es la sextorsión por mail o por Whatsapp?

Recibís un correo electrónico o mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y videos comprometedores y te pide un rescate en dinero o más imágenes o videos.

¿Qué piden a cambio de no divulgar imágenes íntimas?

Piden dinero en forma de criptomonedas, como por ejemplo bitcoins, ya que es muy difícil rastrear el destinatario.

Piden más fotos o videos de tu intimidad sexual.

¿Cómo obtuvieron las imágenes para la sextorsión?

Puede ser que no tengan ninguna imagen tuya y digan que las tienen.

Puede ser que las imágenes las tenga una ex pareja con quien compartiste imágenes íntimas que luego te extorsiona.

Te robaron tu celular o computadora y lograron acceder a tus datos y fotos.

Compartiste fotos íntimas en una red de citas.

El extorsionador se hizo pasar por alguien conocido y logró que compartieras imágenes íntimas.

Te espiaron y fotografiaron en forma remota a través de tu webcam o de tu celular:

Quizás se te instaló un software espía en tu computadora o en el celular. Puede estar escondido en una imágen que abriste, en un mail de promociones, en un software o aplicación.

Un extorsionador instaló en forma remota un controlador de tu webcam o celular.

¿Cómo puedo cuidarme de la sextorsión?

No compartas fotos íntimas a través de las redes sociales o la Internet.

Tapá las cámaras de tu computadora y celular.

Mantené actualizados los antivirus y antimalware en tu computadora y celular.

No instales aplicaciones y programas no oficiales ya que pueden tener programas espía.

Protege tus dispositivos con una contraseña segura.

Aprendé a cifrar tu información por si te roban el celular.

No abras archivos “.exe” que te envíen por Internet. Pueden ser programas que se instalan en la computadora.

Asegurate que las promociones que abrís sean de sitios oficiales con los que compartiste tus datos.

¿Qué hago si soy víctima de sextorsión?

Guardá todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía.

¿Dónde hago la denuncia por sextorsión?

En la fiscalía que te corresponde por tu domicilio. Ingresá al área de denuncias de Con Vos en la Web y buscá la fiscalía más cercana para presentar las pruebas.