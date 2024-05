Bravo.Continental "Si los docentes de Misiones no salimos a calles y rutas, no resolvemos nuestros conflictos" "No es la primera vez que los docentes salimos a las calles en Misiones. Y la Policía de Misiones tampoco es la primera vez que se autoacuartela. Lo hacen cuando la situación se torna insostenible con sus familias. De 2020 a 2022 le veníamos peleando a la inflación. En 2023 perdimos casi un cien por ciento (frente a la inflación), y hoy un docente que recién se inicia está ganando $ 208.000", describió Estela Genesini, secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones.