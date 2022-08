El sospechoso payaso Piñón Fijo genero un gran revuelo mediático después de manifestar que su hija, Solcito, le impedía ver a su nieta de 5 años. Pero, tras cartón, la propia hija y su hermano, denunciaron a el señor Fijo por maltratos diversos.

Ahora, acudiendo a su nombre real y no escondido detrás de su macabra máscara, Fabián Gómez, salió a disculpase: "Les quiero pedir disculpas por haber ocupado tanto espacio en estos días, y me avergüenzo. A los que nos abrazaron soñando en que recuperemos la armonía y la calma, les decimos que no fue en vano, los escuchamos y atendimos, y aquí estamos tratando de seguir sus valiosas directivas”, dijo en curiosa jerga.

Para el final dejó el pedido de disculpas a sus hijos: “Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad, y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto y de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”, dijo Piñón con tono indescifrable. Habrá que creerle.