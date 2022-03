"Conducía como una loca", dice. "Vi una bomba y en mi cerebro, todo lo que podía pensar era, 'Vete por el bebé'", dijo Olga Kolarova. Condujo durante horas y finalmente cruzó la frontera con Polonia, donde, esa misma noche, tenía un concierto reservado.

Korolova, una de las mejores DJs de techno de Ucrania, se deshizo de su setlist y tocó música exclusivamente de otros artistas ucranianos. "Estaba llorando en el escenario", le dice a BBC News. "Estaba jugando y llorando. Fue el set más difícil de mi vida, pero estaba seguro de que tenía que hacer algo".

Korolova donó su cachet al ejército ucraniano y organizaciones benéficas que ayudan a las personas desplazadas por el conflicto. La noche siguiente, organizó una recaudación de fondos por separado en su canal de YouTube . Su página de Instagram, que una vez albergaba glamorosas fotos de viajes y tomas de clubes nocturnos, ahora comparte actualizaciones de Ucrania e imágenes de la invasión rusa.

Su objetivo es mostrar a los fanáticos, especialmente a los fanáticos rusos, el alcance de la destrucción.

"Estoy conmocionada de que los rusos no estén viendo la verdad", dice. “Es como si estuvieran en Corea del Norte, sin información. Mis fanáticos de Rusia me envían mensajes que dicen: 'No es verdad. Es una mentira. Todas tus publicaciones son una mentira'. No quieren verlo".

Korolova no está sola. Enfrentada a la guerra, la escena musical vibrante y floreciente de Ucrania se ha convertido en una especie de medio de comunicación no oficial, que documenta el conflicto para una audiencia que quizás no esté sintonizada con los canales de noticias tradicionales.