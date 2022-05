Natalia Oreiro contó que padece misofonía desde pequeña

Natalia Oreiro, actríz y cantante uruguaya, que ha construído una gran carrera en la Argentina, contó por primera vez, un padecimiento que la aqueja desde pequeña: la misofonía.

En una entrevista con la Revista Hola, que la entrevistó por sus 45 años, la actriz contó que padece dicha dolencia desde pequeña: "Un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad. No tiene cura, es neurológica", contó Natalia.

Técnicamente, es una reacción desmedida frente a sonidos específicos. La misofonía puede generar una reacción frente a sonidos como los producidos por el goteo de agua, la masticación, la explosión de una bomba de goma de mascar o los sonidos repetitivos como el golpeteo con un lápiz.

Las personas con misofonía pueden sentirse irritadas, enfurecidas o incluso sentir pánico cuando escuchan los sonidos que las perturban. El tratamiento consiste en hacer terapia o cambios de estilo de vida, como usar protección contra los ruidos o crear zonas “libres de ruido” en el espacio donde vive la persona.