Nández es buscado por la Justicia uruguaya y emitió un comunicado

El futbolista uruguayo Nahitan Nández, que alcanzó fama en el club Boca Juniors en nuestro país, es buscado por la justicia uruguaya para que preste declaración indagatoria en una causa iniciada por su pareja, Sarah García, por violencia psicológica, doméstica y patrimonial.

Cuando las autoridades salieron en su búsqueda, no pudieron encontrarlo porque ya no estaba en el país, pero ayer, el futbolista emitió un comunicado en su defensa, que publicaron los medios uruguayos: “Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi Club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mi. Los hechos denunciados son falsos y han sido difundido en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados. Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden”, dijo el futbolista.

Sarah García vive en Punta del Este con sus hijos, tiene 24 años, es modelo y empresaria, además de una reconocida influencer uruguaya.