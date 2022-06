Al menos cinco empleados fueron despedidos por la empresa privada de cohetes SpaceX después de redactar y hacer circular una carta abierta criticando al fundador Elon Musk y pidiendo a los ejecutivos de la startup que hicieran que la cultura laboral de la empresa fuera más inclusiva, según dos personas familiarizadas con el asunto.

SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. The New York Times informó el jueves que SpaceX había despedido a los empleados asociados con la carta, citando a tres empleados con conocimiento de la situación.

No había detallado el número de empleados que habían sido despedidos. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, envió un correo electrónico diciendo que la compañía había investigado y "despedido a varios empleados involucrados" con la carta, dijo el New York Times.