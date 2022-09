Morena Beltrán esta de novia desde 2019 pero recién ahora se hizo público

Morena Beltrán es periodista deportiva. De la nueva camada de mujeres involucradas en este deporte, seguramente sea la mas conocida, ha conducido incluso programas en ESPN, y se destaca además por su belleza.

El periodismo no podía esperar a que Morena tuviese alguna pareja y consecutivamente la fueron endilgando diversos romances, incluso con compañeros de trabajo. Beltrán se remitió a desmentir, mientras mantenía una relación que nadie conocía.

En 2019, conoció a Tomás Mantia, por entonces jugador de Alvarado de Mar del Plata y dicen, fue amor a primera vista. Recién ahora, tres años después, alguien descubrió a Morena en la cancha de Flandria, donde se desempeña hoy Mantia y los relacionó.

El futbolista de 29 años, terminó confirmando el romance, aunque sin muchas ganas de hablar. Juan Etchegoyen conductor de Mitre Live, comentó: “Mantia me confirmó ‘Sí, es verdad. Estamos de novios. Estoy de novio con Morena Beltrán. Pero no es por ella, no quiero yo", diho el futbolista refiriéndose a su falta de voluntad de dar entrevistas. Un hombre de bien.