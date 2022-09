Melanie C , la ex Spice Girl nacida como Melanie Chisholm y apodada Sporty Spice, ha alegado que fue agredida sexualmente por un masajista la noche anterior al debut de las Spice Girls. Apareciendo en el podcast How To Fail para promocionar sus nuevas memorias Who I Am, Chisholm habló sobre el incidente, que dice que tuvo lugar en un hotel en Estambul. Le dijo a la presentadora Elizabeth Day que la experiencia la hizo sentir "vulnerable" y "violada".

“Lo que me pasó, lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que enfocarme”, dijo, y le dijo a Day que las semanas de ensayos y preparación que la banda había estado haciendo la hicieron querer concentrarse en la interpretación, en lugar de en la música. agresión. “Todo estaba conduciendo hacia el pináculo de todo lo que siempre quise hacer”.

“No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso”, dijo. Chisholm describió la agresión como "leve" en un espectro de agresión sexual y le dijo a Day que, aunque inicialmente no tenía la intención de mencionar la agresión en sus memorias, decidió escribir sobre ella después de recordarla en un sueño. “Creo que es realmente importante para mí decirlo y finalmente lidiar con eso y procesarlo”.

“Suceden cosas terribles todo el tiempo, y esta situación no fue tan mala como podría haber sido”, dijo Chisholm a Day, y señaló que estar en “un entorno en el que te quitas la ropa con esta persona profesional” se sumó a su confusión posterior. alrededor del evento. “Me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzado”.

En los años transcurridos desde que las Spice Girls se disolvieron, Chisholm ha sido abierta sobre las luchas que enfrentó cuando era parte del grupo. Hablando con The Guardian en 2020, dijo que estaba “luchando con un trastorno alimentario y sufría de depresión” en el apogeo de su fama. El año pasado, presentó una demanda contra News Group Newspapers de Rupert Murdoch, alegando que había sido víctima de una intervención telefónica.