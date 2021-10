Las relaciones sexuales pueden ser para algunas parejas algo muy importante, sin embargo, ¿qué ocurre cuando una de las personas no siente el mismo deseo sexual? Según un estudio realizado por Centro Miintimidad, se encontró que 56,2% de las mujeres ceden a tener encuentros sexuales con sus parejas, pese a no tener deseos.

De las mujeres con pareja estable, 57,7% ha cedido a tener encuentros sexuales por cumplir, mientras que las mujeres sin pareja estable, 46,2% de ellas ceden a tener encuentros sexuales. Respecto de su pareja, el 66,9% piensan que sus parejas tienen más deseo sexual que ellas y el promedio de encuentros sexuales es de 5,5 veces por mes.

Según el estudio de Mi intimidad, una de las razones que las mujeres explican, es que prefieren ceder para evitar peleas. 3,7% devela que es “por amor”. El 49,1% de este grupo se siente mal después de ceder. Respecto de por qué no tienen deseo de relaciones íntimas, el 29% es por cansancio y también destacan el “no sentir placer” y que su pareja va “directo al grano”.

Del estudio realizado por Odette Freundlich, directora de centro, podemos concluir que los resultados son dramáticos. “Las causas más frecuentes por las que las mujeres no tienen deseo de tener encuentros íntimos son por cansancio o porque la pareja va directo a los genitales, sin darse tiempo para un juego previo al coito. Casi 20% de los hombres se enoja cuando ella no quiere tener relaciones sexuales, lo que causa temor, decidiendo ceder para no tener problemas”, detalló.

“Las mujeres se están atreviendo a decirles a sus parejas lo que les ocurre, pero es muy importante tener una comunicación más abierta en el área de la sexualidad. Sería importante que las parejas fueran mas empáticas y pudieran explorar y dialogar para lograr encuentros de calidad y no de cantidad”.

Finalmente, de las mujeres que ceden en tener encuentros sexuales, 36,7% quiere tener menos, y de las mujeres sin pareja estable y que no ceden a tener encuentros sexuales, el 77% quiere tener más encuentros sexuales.