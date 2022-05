La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, se refirió a la situación de jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, imputado por violación y tentativa de homicidio, y aseguró que en su club, Tigre, hubiese sido separado del plantel.

La esposa de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, explicó que en Tigre "hay una posición interna dentro del club para que los niños, las niñas, las mujeres y los adolescentes vuelvan a la cancha. Si hubiera un caso como el de Villa, hay que separarlo”, indicó.

Indignada, en una entrevista radical, Malena hizo saber que "no pasó nada con la denuncia anterior y ahora está en la situación en la que está. No quiero hablar demasiado porque alguno va a decir que lo quiere sacar de la cancha porque le tiene miedo, pero a Villa no le tengo miedo como hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer”, dejó sentado.

En referencia a las declaraciones del presidente del Consejo de Fútbol de Boca, Juan Riquelme, la funcionaria dejó claro que: "Más allá de la excelente relación que tenemos con Román, que ya todos saben, creo que fue una frase desafortunada cuando dijo que ‘lo que pasa fuera de la cancha, no es un problema del club’. Todos tenemos que entender que si a un jugador de fútbol, que es ídolo en el club y es parte de uno de los equipos más importantes de la Argentina con el peso que tiene, le pasan estas cosas y no pasa nada, estamos dando un pésimo ejemplo de impunidad”, sentenció.