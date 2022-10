La periodista Maite Peñoñori, que se desempeña en el programa Intrusos, por América TV, habló de la designación de las chicas que están en la casa de Gran Hermano, criticó que se hayan seleccionado todas mujeres de un mismo estilo y de físico similar, y contó el hostigamiento que sufre.

En dicho programa, Marcela Tauro indicó que: “el otro día a una compañera nuestra le mandaron un mensaje siniestro en la redes y nosotros lo tomamos con humor, entonces, ¿es lo que hay? Es lo que hay”, dijo. Se refería a una ofensa recibida por Maite.

Peñoñori intervino enseguida: “Yo tengo 31 años, puedo decir que soy joven y coincido en lo que dice Marcela de que hay mucha hipocresía, porque todo bien, yo siento que en muchas cosas vengo con otra cabeza. Gracias a Dios por ahí las exigencias que Marce decía, que antes se sufría para trabajar en tele tanto, no las viví, aunque me he comido algunos comentarios...”, empezó diciendo.

Luego se refirió a lo mencionado por Tauro respecto al mensaje ofensivo: ""Esas cosas siguen pasando y estábamos en el 2020. Yo siento que agarré una tele mucho mejor y más deconstruida si se quiere, ahora, el mensaje violento que cuenta Marce que lo recibí, sigue existiendo. Si yo subo hoy una foto en bikini con la celulitis que tengo, seguramente me destruyan, entonces, siento que hay hipocresía... ¿Por qué pusieron esos cuerpos? Porque hay gente que quiere ver en la tele cuerpos hegemónicos", dijo.