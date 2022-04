Magalí Aravena: "solo le pedía que bajara del auto, me arrastró para adelante y para atrás"

La agredida esposa del futbolista Eduardo Salvio, Magalí Aravena, en un confuso episodio en Puerto Madero, declaró ante la Justicia donde explicó que se puso delante del auto del jugador y el mismo avanzó directamente con intención de atropellarla.

Luego además, se comunicó con el periodista Ángel De Brito y dejó su testimonio, como madre y ex esposa. Dijo: "Perdoname, pero no voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente. Espero sepas entender. Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás". dijó Magalí.

Asimismo Aravena aseguró: "Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo para pegarle. Quiero que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque mi marido tenía el vidrio cerrado. Estuve trece años con él”, dijo desolada.