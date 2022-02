Una investigadora que se hizo pasar por una niña de 13 años fue testigo de acoso, material sexual, insultos racistas y una amenaza de violación en el mundo de la realidad virtual.

Según lo informado por la BBC, el jefe de política de seguridad infantil en línea del Reino Unido, Andy Burrows, agregó que la investigación encontró "una combinación tóxica de riesgos".

La investigadora de BBC News, utilizando una aplicación con una clasificación de edad mínima de 13 años, visitó salas de realidad virtual donde los avatares simulaban sexo. Le mostraron juguetes sexuales y condones, y numerosos hombres adultos se le acercaron.

El metaverso es el nombre que se le da a los juegos y experiencias a los que acceden las personas que usan cascos de realidad virtual. La tecnología, anteriormente limitada a los juegos, podría adaptarse para su uso en muchas otras áreas, desde el trabajo hasta el juego, conciertos y viajes al cine.

Mark Zuckerberg cree que podría ser el futuro de Internet; tanto es así que recientemente cambió el nombre de Facebook a Meta, y la compañía invirtió miles de millones en el desarrollo de sus auriculares Oculus Quest.

Se cree que ese auricular, ahora rebautizado como Meta Quest, tiene hasta el 75% de la participación de mercado. Fue uno de estos auriculares que el investigador de BBC News usó para explorar una aplicación y parte del metaverso. La aplicación, llamada VRChat, es una plataforma virtual en línea que los usuarios pueden explorar con avatares en 3D.

Si bien no está hecho por Facebook, se puede descargar desde una tienda de aplicaciones en el auricular Meta Quest de Facebook, sin controles de verificación de edad; el único requisito es una cuenta de Facebook. La investigadora de BBC News creó un perfil falso para configurar su cuenta, y no se verificó su identidad real.

Dentro de VRChat, hay salas donde los usuarios pueden reunirse: algunas son inocentes y cotidianas, como un restaurante McDonald's, por ejemplo, pero también hay clubes de striptease y baile en barra. Los niños se mezclan libremente con los adultos.

Un hombre le dijo a nuestro investigador que los avatares pueden "desnudarse y hacer cosas indescriptibles". Otros hablaron de "juegos de roles eróticos".

Tras la investigación de BBC News, la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños) dijo que las mejoras en la seguridad en línea son una cuestión de urgencia.

Meta dice que tiene herramientas que permiten a los jugadores bloquear a otros usuarios y está buscando hacer mejoras de seguridad "a medida que aprende cómo interactúan las personas en estos espacios".

La investigadora de la BBC, Jess Sherwood, contó su experiencia: "Me sorprendió lo totalmente inmerso que estás en los espacios. Empecé a sentirme como una niña otra vez. Entonces, cuando los hombres adultos preguntaban por qué no estaba en la escuela y me animaban a participar en actos sexuales de realidad virtual, se sentía aún más perturbador.

VRChat definitivamente se sintió más como un patio de recreo para adultos que para un niño. Muchas de las habitaciones estaban abiertamente sexualizadas en neón rosa, similar a lo que podrías ver en el barrio rojo de Ámsterdam o en las partes más sórdidas del Soho de Londres por la noche. En el interior, se exhibían juguetes sexuales.

La música que suena en las habitaciones, que puede ser controlada por los jugadores, da la impresión de que no es un espacio apto para niños.

Todo sobre las habitaciones se siente desconcertante. Hay personajes simulando actos sexuales en el suelo en grandes grupos, hablándose unos a otros como niños jugando a ser parejas adultas.

Es muy incómodo, y sus opciones son quedarse y mirar, pasar a otra habitación donde pueda ver algo similar o unirse, lo cual, en muchas ocasiones, me indicaron que hiciera".