Thiago Leis y Emma Velasco estaban buscando un vivienda para compartir y la opción fue el alquiler. Eligieron un departamento, mediante la inmobiliaria negociaron y se pusieron de acuerdo. Reunían las condiciones requeridas y contaban con los ingresos suficientes.

Pero cuando el propietario se enteró que Emma era una mujer trans, canceló la operación. Según les informó la inmobiliaria, el propietario es homofóbico.

“No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, fue lo que Thiago escribió en su cuenta de Twitter y acompañó una captura de pantalla con su amiga que funcionaba como inmobiliaria.

Consultada por el portal de noticias Infobae.com, Emma contó que “Lloré como si no hubiera un mañana. No es la primera vez que me desprecian por el solo hecho de mi existencia”.

Cuanto para cambiar en este mundo.