El informe, publicado por el Center for Countering Digital Hate (CCDH) , analizó miles de mensajes enviados a cinco conocidos usuarios de Instagram: incluida la actriz Amber Heard, la presentadora de televisión del Reino Unido Rachel Riley, el activista Jamie Klingler, el periodista Bryony Gordon y la fundadora de la revista Sharan.

Los investigadores examinaron un caché de 8717 mensajes de las mujeres que participaron y dicen que descubrieron una ola de abuso misógino, señalando varias formas en las que Instagram, propiedad de Meta, ha sido “negligente” al abordar los problemas.

Las preocupaciones incluyen el hecho de que los usuarios no pueden denunciar notas de voz abusivas que se les envían directamente, que los usuarios no pueden denunciar mensajes enviados en "modo de desaparición" (cuando una imagen se muestra brevemente antes de desaparecer) sin verlas, y que los usuarios tienen dificultades para descargar evidencia de mensajes abusivos. Instagram también permite a extraños realizar llamadas de voz a mujeres que no conocen a través de mensajes directos.

“Hay una epidemia de abuso misógino en los DM de mujeres”, dijo Imran Ahmed, director ejecutivo en jefe de CCDH. “Meta e Instagram deben anteponer los derechos de las mujeres a las ganancias”.

Los mensajes analizados en el estudio se obtuvieron a través de la función de descarga de datos de Instagram, que permite a los usuarios acceder a un registro de mensajes enviados por extraños que solicitan enviarles un mensaje directo. Sin embargo, en algunos casos, los participantes que habían bloqueado previamente a los usuarios abusivos no podían acceder al conjunto de datos completo de "solicitudes". Por lo tanto, solo Rachel Riley, Jamie Klingler y Sharan Dhaliwal pudieron ver un análisis completo de su historial de mensajes directos.