GP de Italia F1: Colapinto, conforme con su primer día, aunque en busca de confianza para "apretar más" "Me he sentido bastante bien. He sido cauteloso en los Libres 1, ya que buscaba establecer un tiempo por vuelta. He logrado entender mejor el coche, aunque aún debo aprender sobre las tandas largas y la gestión de los neumáticos a lo largo del tiempo", comentó el argentino tras su primer día de trabajo como piloto titular de Williams. En tandas largas, Verstappen se mostró como el más consistente, pero en un pañuelo con McLaren y, en menor medida, Mercedes y Ferrari.