La novia de Salvio contó que se enfrentó con otra mujer por un chico en Estados Unidos

Sol Rinaldi, la joven de 25 años que estaba con Eduardo Salvio cuando se produjo el hecho de violencia contra su ex mujer, Magalí Aravena, vivió casi nueve años en Estados Unidos, tiene un blog donde cuenta su historia y en ella, un curioso hecho que implicó que la policía revisara su computadora.

Según Sol en aquel país fue víctima de bullying varias veces, pero en la última de ellas "a los 13 años estuve a punto de ir presa. Como siempre, porque se pelean la mayoría de las chicas/mujeres/señoras? Por los hombres! De más esta decir que no fue la primera vez que me pelee por pibe, pero nunca llego a términos tan mayores como aquella vez. Y, por el simple hecho de que el pibe que a ella le gustaba quería salir conmigo", acusa Rinaldi.

Y sigue su relato: "La pequeña gran Brittany me armó una cuenta falsa de AOL Messenger (parecido al MSN) e inventó una conversación donde “yo” amenazaba a una mujer que le iba a quemar la panadería. Todos sabemos que los americanos son muy exagerados y extremistas, por ende apenas la mujer recibió ese mensaje llamó a la policía. Los 3 oficiales me vinieron a buscar a la escuela y luego me acompañaron a mi casa para revisar todas las conversaciones hechas desde mi computadora".

Aparentemente las autoridades no encontraron lo que buscaban pero la joven Rinaldi, parece no haberse ahorrado nunca los líos.