La influencer que se viral en el US Open, por su "fondo blanco" de cerveza

Magan Lucky obtuvo la fama en el US Open, por haber sido enfocada en varias oportunidades por la cámara, y en cada una de ellas, se bebió completo su vaso de cerveza. En la viralización de sus videos, muchos decidieron llamarla “Beer Girl”.

La historia de Megan y el mítico torneo empezó hace un año, cuando casualmente la cámara la enfocó y procedió de igual forma. Entrevistada por el New York Post, relató que no fue algo estudiado: “Estaba un poco borracha y sentí dentro de mí las ganas de hacerlo. Definitivamente fue un impulso del momento”, dijo Lucky.

La influencer agregó que: “Me sentí como una minicelebridad por un tiempo. Nunca esperé que nada de esto sucediera… No lo planeé. Acababa de suceder”, confesó.

Sin embargo, en la entrevista dijo no ser fanática de la cerveza: “Simplemente bebería lo que esté frente a mí” explicó, mostrando su amplitud, e indicó "Me gusta divertirme, pero no ando bebiendo 100 cervezas por ahí”.

Megan dijo además que: "Me siento honrada… Me encanta unir a la gente a través del deporte. Ser casi un símbolo es genial”, y aseguró que cada año volverá al US Open: “No puedo esperar para mantener la tradición”, indicó.