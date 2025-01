La influencer y modelo erótica Dakota Gotth denunció formalmente a L-Gante por violencia de género. En su declaración, la influencer dijo que la presión del músico para tener sexo la hicieron sentir incómoda y temerosa durante las horas que pasaron juntos en Mar del Plata, y que publicitaron ambos por sus redes sociales.

El día anterior a su declaración, Gotth se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica y refirió que el músico se encontraba bajo el efecto de drogas, lo que, a su juicio, propició escenarios que ella consideró peligrosos. "En un after, me sentía tan incómoda que no podía ni levantarme a ir al baño. Tenía miedo de que me violaran", graficó.

Según cuenta, a pesar de que ella expresó su negativa en múltiples ocasiones, L-Gante procedió a tomar su mano y colocarla en sus partes íntimas. En ese momento, la joven decidió alejarse, manifestando su enojo por la situación. Además, la modelo manifestó que experimentó una forma de manipulación psicológica por parte del músico.

En este sentido, puntualizó que, al reiterarle su negativa a tener sexo con él, L-Gante le gritó y la increpó "¿Qué te pensás?".