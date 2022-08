El dudoso payaso que se hace llamar Piñón Fijo, consiguió que volviese a hablarse de él, después de que denunció que su hija Sol, le negaba ver a su propia nieta de 5 años. Sin embargo, la madre de la niña salió a hacer un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

Allí, Solcito, se refirió a posibles abominables conductas del sospechoso clown. "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el ultimo porque me animé a poner limite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a los nietos. Ante esta decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros limites y condiciones, pero eso nunca existió, NO APARECIÓ. Nació mi bebé y NO APARECIÓ. En julio León estuvo internado con una bronquiolitis aguda y tampoco APARECIÓ", escribió Sol.

La joven maltratada por su padre agregó: "Hace 34 años que conocen a un personaje, yo hace 35 a la persona que esta detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que mas nadie de mi familia salga herido. Quiero seguir creciendo como artista pero principalmente como ser humano y es por esto que hago terapia hace mucho tiempo. Todas mis decisiones desde hace casi 6 años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos, nada está librado al azar cuando de la salud mental de las personas que más amo están en juego. Por esa razón es que valoro la preocupación en tantos mensajes por los derechos de los niños y niñas", sentenció.

El ahora apodado "Piñón Frío", expuso su queja oportunamente con una foto de la nieta menor de edad, lo que enojó a Sol, que el respecto dijo: "El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses por sobre lo de sus nietos e hijos", expresó.