Una serie de 78 dibujos realizados por jóvenes ucranianos de entre 4 y 17 años serán exhibidos hasta el 8 de diciembre en la Casa Nacional del Bicentenario, en la Ciudad de Buenos Aires, en la muestra “Niños de la Guerra”. Las obras, realizadas con diferentes técnicas artísticas, fueron creadas por jóvenes que llevan casi tres años viviendo en un país que sufre bombardeos constantes.

La muestra forma parte del proyecto artístico MALYUY.UA.WAR, que comenzó en la primera semana de la invasión rusa a gran escala. En las obras de arte de los jóvenes ucranianos, los visitantes tienen la oportunidad de ver la cosmovisión de los niños que, a pesar de las terribles pruebas de la guerra, continúan creando cosas hermosas. En la presentación de la exhibición, el Embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko, señaló: “La agresión armada de Rusia contra Ucrania ha tenido consecuencias catastróficas para los niños del país: numerosos asesinatos y heridos, destrucción de instituciones educativas, secuestros masivos y detención forzosa de niños ucranianos por parte de Rusia, todo eso son crímenes atroces que no pueden justificarse y cuyos autores deben ser castigados”.

Detrás de las obras, en la muestra, se descubren las historias de niños y adolescentes, cuya infancia y juventud transcurren bajo el sonido de las sirenas, con constantes apagones, en medio de duras noticias. Las obras de arte reflejan la visión del mundo de los jóvenes artistas que, a pesar de las duras pruebas de la guerra, siguen creando cosas hermosas. Cada día se ven amenazados de muerte, pero no dejan de estudiar, de superarse, de disfrutar de la vida y de crear.

Klymenko también expresó su convicción “de que Ucrania ganará definitivamente, porque los ucranianos tienen alguien por quien luchar y a quien legar una Ucrania libre e independiente: nuestros niños que no quieren otra patria que su Ucrania natal”.

La exposición se lleva adelante gracias al trabajo en conjunto de la Embajada de Ucrania en la República Argentina con la Association for the Development of International Relations (ADRUM) y la empresa de promoción y producción Studiorar, y se puede visitar de miércoles a domingo, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario.