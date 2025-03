Si la exclusividad de un producto la determina su precio, podemos afirmar que hoy los HUEVOS se acercan un poco más a un artículo de ‘lujo’ culinario…

La noticia cuenta que hoy encontramos un maple de 30 unidades a un precio que oscila entre los 7 y los 8 mil pesos. Este valor se incrementó un 15 por ciento en la última semana y un 35 por ciento en sólo 3 meses.

Aunque siga siendo un trago amargo para nuestros bolsillos, el huevo en Argentina hoy es aún ‘barato’ en comparación con lo que sucede en el hemisferio norte donde la lucha contra un brote reciente de gripe aviar dejó a Estados Unidos desabastecido de gallinas ponedoras en algunas regiones porque eliminaron -mataron por prevención- en los últimos 3 años unas 170 millones de aves. Ante la escasez, en alguno locales de Nueva York piden hasta 1 dólar por cada huevo…

También Europa sufrió algo similar, aunque en menor magnitud. Para quien no lo sabía, en el viejo continente los principales productores de huevos son Francia, Alemania y España, que se erige con el 14 por ciento de la producción total de la comunidad.

Huevo como aliado: Historia de un gran amor (oval)

Históricamente el huevo fue ‘EL’ alimento de las distintas poblaciones del mundo. La producción de huevos comenzó en el Año 1.400 aC (S XV) en China y en Egipto. Pero fue recién el año 600 aC que la gallina se introduce en el mercado europeo.

Si yo les dijera 1492… ¿qué les sugiere esa fecha? Pues, sí…fue Cristóbal Colón quien en su segundo viaje las Américas nos trajo de regalo a la gallina que pisó este continente por primera vez. El huevo aumentó su popularidad en la Europa del S XVI cuando surgen nuevas técnicas culinarias y se crean nuevos postres que forman parte de grandes banquetes vinculados a la aristocracia. El huevo revolucionó la cocina de los últimos dos siglos, beneficiado por la irrupción del transporte y la refrigeración.

El valor histórico del huevo es tan indiscutible como su valor proteico.

El huevo es, además, un indispensable. Para los que entienden un poco de cocina…el huevo es a lo dulce como la cebolla es a lo salado. Esto se debe a diversos motivos. El principal es que el huevo permite el ligue de los alimentos. Pensemos qué sería de la evolución universal sin el soufflé, la mayonesa o el macarrón…

Una cuestión muy argentina

Cuentan los números que México, Argentina y Japón son los países con mayor consumo de huevo per cápita por año.

México: 390 huevos

Argentina: 360 huevos

Japón: 340 huevos

Esto me lleva a pensar cómo usamos el HUEVO en nuestra cultura más local. Cualquiera podría rechazar la estadística antes mencionada argumentando que no es protagonista de semejante práctica. Pero…les dejo una pequeña lista que nos hace reflexionar. Imaginen qué sería de nosotros si no tuviéramos…

- El Flan

- La Tortilla

- Papas fritas a caballo

- Huevos rellenos

- Sambayón