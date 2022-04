Alrededor de 70 reliquias, incluidos dos medallones decorados con imágenes de sátiros y ninfas que procedían de un carro ceremonial encontrado en el sitio el año pasado, estarán en exhibición en el parque arqueológico de Pompeya a partir del 21 de abril.

Además, los visitantes podrán recorrer el sitio, guiados por una aplicación, para ver casas a lo largo de la Via del Vesuvio que contienen frescos sexuales, incluido uno que representa al dios de la fertilidad, Príapo, pesando su hombría en una balanza, que fue encontrado en 2018, y otra la escena de la figura de Leda siendo fecundada por el dios romano Júpiter, disfrazado de cisne, que fue descubierta en 2019.

“Obviamente, las casas de los ricos tenían más pinturas, pero [las imágenes eróticas] eran realmente muy comunes en Pompeya”, dijo Gabriel Zuchtriegel, director del parque arqueológico de Pompeya. “Mucho tenía que ver con la forma en que los romanos usaban la cultura griega como código cultural, ya que gran parte del arte refleja el mito griego y las historias tomadas de las tradiciones griegas”.

Se han encontrado obras de arte que muestran parejas en escenas de sexo explícito en casas excavadas, similares a las que se revelaron en los burdeles de la antigua ciudad romana, que fue enterrada por la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. “Los académicos han tendido a interpretar cualquier habitación decorada con estas escenas como una especie de burdel”, dijo Zuchtriegel. “Pero también había espacio para la prostitución dentro de las casas”.

Los expertos a menudo han interpretado las pinturas murales sexuales en los burdeles como un menú de los servicios que se ofrecen. "Se parece un poco a esto, ya que tienes escenas encima de cada puerta, pero siempre es muy arriesgado hacer este tipo de simplificación", agregó Zuchtriegel. “La vida cotidiana antigua era tan compleja como la nuestra, y es arriesgado reconstruir lo que sucedió en estos lugares solo a juzgar por las imágenes”.

La exposición también contará con arte que representa escenas homoeróticas e incluye una estatua encontrada en la Casa del Bracciale d'oro, o Casa del Brazalete de Oro, una de las casas más ricas de Pompeya, que representa a un joven que habría servido a su amo durante los banquetes, como así como sexualmente.

“La gente mira las imágenes eróticas de Pompeya y ve liberación, pero también tenían reglas escritas y no escritas, y en realidad no era este mundo de gran libertad”, dijo Zuchtriegel. “Tomemos la homosexualidad… sin duda fue tolerada, pero eso no significa que ofreció el tipo de participación y aceptación que tal vez hoy deseamos”.

La exposición estará abierta hasta el 15 de enero de 2023, habrá que llegar antes que cierre.