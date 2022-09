Exclusivo The Guardian. La asesora política principal que se vio obligada a renunciar durante las elecciones presidenciales de Corea del Sur de 2021 después de que las revelaciones sobre su vida privada, dijo que los acosadores en línea la llevaron a intentar suicidarse.

Hablando con la esperanza de que su historia ayude a la sociedad surcoreana a abordar su obsesión dañina con la vida privada de las figuras públicas, Dongyoun Cho dijo que el escándalo la había hecho considerar mudarse al extranjero, pero agregó que estaba decidida a usar su experiencia para ayudar a otros. mujeres.

Cho apareció en los titulares a fines de noviembre cuando fue nombrada copresidenta del comité electoral de Lee Jae-myung, el candidato presidencial del Partido Demócrata.

En ese entonces, era profesora asistente en la Universidad Seokyeong en Seúl, Cho fue considerada una elección sorpresa, dada su falta de experiencia política, aunque se había forjado una reputación por su conocimiento de temas de defensa y seguridad nacional.

Lee, que esperaba seguir a su aliado Moon Jae-in en la Casa Azul presidencial, creía que tener una madre joven y trabajadora de dos hijos en su equipo atraería a las votantes en una campaña que estaría dominada por un debate venenoso sobre el género.

Pero solo tres días después de haber asumido el cargo, la carrera política de Cho había terminado, su sueño se hizo añicos por un escándalo que eclipsó brevemente la carrera por el liderazgo de una de las economías más grandes de Asia.

Ahora, en una entrevista con The Guardian, Cho describe por primera vez el costo que el episodio tuvo en su salud mental.

'La derecha estaba decidida a atacarme'

Durante sus 17 años en el ejército, donde ascendió al rango de mayor, Cho había soñado con poner su experiencia militar al servicio de la política.

“Uno de mis sueños después de retirarme del ejército era cerrar la brecha entre las fuerzas armadas de Corea del Sur y la sociedad”, dice Cho, quien tiene una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y fue World Fellow en Universidad de Yale.

“Fue un honor tener la oportunidad de ayudar, así que acepté el trabajo. Pensé que podría ayudar a Lee Jae-myung a ganar las elecciones… pero no tenía idea de las repercusiones que tendría mi participación”.

El día de su nombramiento, el controvertido YouTuber Kang Yong-suk, exlegislador conservador, afirmó que Cho había tenido un hijo fuera del matrimonio en 2011 mientras estaba casada con su primer marido. La acusación puso fin a la carrera política de Cho.

La creciente brecha de ingresos y la crisis de vivienda de Corea del Sur pasaron momentáneamente a un segundo plano en un debate sobre la obsesión enfermiza del país con la vida privada de las personas involucradas en el ojo público, incluidas aquellas, como Cho, que no ocuparon un cargo.

Las redes sociales y los foros en línea se llenaron de comentarios sobre sus supuestas fallas morales. Algunos defendieron su derecho a la privacidad y señalaron que su experiencia no tenía conexión con su trabajo como estratega política.

A medida que aumentaba la crisis, ella decidió renunciar. “Decidí renunciar porque si no lo hubiera hecho, habrían seguido y seguido, y mis hijos aún eran pequeños”, dice Cho.

No mucho después de su renuncia, reveló que su hijo había nacido como resultado de una agresión sexual mientras ella estudiaba en la Universidad de Kyunghee, y no después de una relación extramatrimonial, como se había informado ampliamente en los medios de comunicación tras las acusaciones de Kang.

“Tenía la intención de decirle algún día a mi hijo la verdad sobre lo que le pasó a su madre, porque no quería que se enterara por los medios y los youtubers de derecha, a quienes no les importa mi familia. Eso me pone triste y enojada”.

La abrupta renuncia de Cho centró la atención en el pobre historial de Corea del Sur en materia de igualdad de género. Las mujeres de Corea del Sur se apresuraron a abrazar el movimiento #MeToo a medida que se extendía desde los EE. UU. y Europa. Y tenían mucho por lo que estar enojados, desde una epidemia de imágenes invasivas filmadas con cámaras espía hasta comentarios misóginos en línea sobre su elección de ropa y peinado. Respondieron con una campaña de "escapar del corsé" que desafió las expectativas obsoletas de cómo deberían aparecer en público, mientras que las patinadoras de velocidad rompieron su silencio sobre años de abuso y acoso sexual por parte de entrenadores masculinos.

Algunos observadores estaban convencidos de que Cho había sido atacada porque era una mujer y, peor aún, una con una exitosa carrera militar que había decidido hacer campaña por un liberal.

“La derecha en Corea del Sur utiliza cuestiones de seguridad nacional para atraer votantes, por lo que verme a mí, una oficial militar, trabajando para los demócratas molestó a mucha gente”, dice Cho. “Sentían que era contradictorio. Estaban decididos a atacarme.

“La elección presidencial tuvo que ver con la división: entre hombres y mujeres, generaciones jóvenes y viejas y diferentes partes del país. Lo que me pasó fue una manifestación de esa división”.

Ocho meses después, ha decidido alzar la voz para alentar a otros oficiales subalternos y a sus alumnos, en particular a las mujeres. “Esto es más que solo yo. Hace tan solo unos meses una suboficial se suicidó tras ser acosada sexualmente. Presencié esos casos casi a diario… pero están encubiertos”.

Un torrente de críticas sexistas

Como una de las pocas mujeres surcoreanas que alcanzaron el rango de oficial, el nombramiento de Cho inquietó a la élite política. Nunca había trabajado en política y, a pesar de sus antecedentes militares, se había unido a los liberales en lugar de a los conservadores, considerado durante mucho tiempo el hogar natural de los oficiales militares con mentalidad política.

El nombramiento de Cho había desencadenado un torrente de críticas por parte de los opositores políticos de Lee en el conservador Partido del Poder Popular [PPP], cuyo candidato, Yoon Suk-yeol , ganaría la presidencia por un pequeño margen.

El copresidente del comité electoral del PPP, Kim Byung-joon, describió a Cho como un "broche muy hermoso en un uniforme de combate" que "ahora se ve bien, pero no tiene experiencia en dirigir una gran organización". Luego de que surgieran las revelaciones sobre su vida privada, la vocera del partido, Her Eun-a, la acusó de tener un “problema de moralidad”.

Desde entonces, Cho ha iniciado una demanda por difamación contra Kang y su empresa, mientras que el Partido Demócrata ha presentado una denuncia contra el provocador de YouTube.

Cho se retiró de la vista del público para cuidar a su hija, de 14 años, y a su hijo de 12 años. Evitó a sus amigos y cerró sus cuentas de redes sociales, que habían sido inundadas de mensajes abusivos, y mantuvo a sus hijos fuera de la escuela durante un mes después de que los periodistas los persiguieran. Intentó suicidarse y dice que lo ha contemplado varias veces desde entonces.

“Estaba realmente enojada conmigo misma porque fue mi decisión involucrarme en política”, dice, mientras lucha por contener las lágrimas. “Mi familia y mis hijos sufrieron mucho… ellos tienen un futuro, y como mamá quería protegerlos.

“Una noche, mis hijos se dieron cuenta de que estaba molesto y me dijeron que, hiciera lo que hiciera, estaban de acuerdo porque sabían que lo único que quería hacer era protegerlos. Esas palabras me salvaron la vida”.

Cho planea seguir enseñando y, algún día, escribir un libro sobre sus experiencias. Un regreso a la política está fuera de discusión, y tiene dudas sobre criar a sus hijos en Corea del Sur.

“Las expectativas del público para las celebridades y otras figuras públicas son muy altas en Corea del Sur. Tal vez, en 10 o 20 años, la gente verá las cosas de otra manera… y espero que lo que me pasó a mí ayude a lograr ese cambio”.