Gracias a un decreto emitido por el ministerio de Transporte de la Nación, el sistema de scorting será nacional y cada distrito podrá adherirse. El mismo establece el descuento de puntos de la Licencia Nacional por las infracciones de tránsito cometidas, hasta llegar a cero puntos, cuando se pierde la licencia.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comentaron que "no tienen pensado adherirse" a la unificación del scoring porque tienen su "propio sistema y se le están haciendo mejoras". La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad aseguró que "no tiene efecto en nuestra jurisdicción".

El programa fija que cada registro de conducir tiene una base de 20 puntos que se descuentan según la infracción cometida.Al llegar a cero, la licencia queda suspendida por 60 días. Pasado ese tiempo se empieza con 10. Si se desea, cada dos años se pueden recuperar cuatro puntos tan solo por asistir a un curso de seguridad vial.

Si esto sucede por segunda vez, la inhabilitación pasa a ser por 180 días y si se cae en una tercera oportunidad, la licencia queda suspendida por dos años y la renovación tendrá una extensión menor. A partir de la cuarta llegada a cero, la licencia se inhabilitará por cinco años y una vez cumplido, la renovación es revisada por un controlador.

Las infracciones principales son: no respetar semáforos; no respetar límites de velocidad; circulación sin RTO; circular sin corretajes de seguridad; circular con la licencia vencida; conducción con impedimentos físicos, psíquicos, bajo efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten las capacidades motoras; participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores, entre otros.