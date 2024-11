Santo Continental Gustavo Gutiérrez: "Nunca tuve una jubilación de privilegio, es un apriete del Municipio de Mendoza" "No he tenido ninguna intimación para devolver 20 millones de pesos 'mal cobrados'. Tengo 42 años de aportes y una jubilación ordinaria. Me enviaron una nota del director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Mendoza intimándome a que suspendiera la jubilación. En la Municipalidad de Mendoza hace 40 años que gobierna el radicalismo. Mi trabajo de investigación ha sido muy molesto para ellos", adujo el concejal de la ciudad de Mendoza de la Coalición Cívica ARI.