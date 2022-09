La cantante peruana Nicole Favre, asistió el concierto de Coldplay, con el fin de ver el show, pero debió superar dos intentos de abuso sexual de hombres deconocidos, entre la multitud. La artista, lo denunció en su cuenta de Instagram, e incluso filmó a uno de sus agresores.

Indignada, Nicole escribió: “quiero hablar de lo mierda que es ser mujer. Osea, es increíble ser mujer, pero es una mierda ser mujer con hombres tan asquerosos, machistas y mañosos. Yo nunca he hablado de esto porque no me gusta el morbo. Y no es la primera vez que me pasa pero si una de las más graves. Y estoy segura que a todas las mujeres que estan leyendo esto también han sufrido algún tipo de acoso”, introdujo.

Luego Favre indicó: “Hoy en el concierto de Coldplay me pasaron 2 de estos acosos. Primero un tipo pegándose por atrás y bueno ya se imaginarán para que (a mi y a una amiga), no quiero ser más específica porque me da asco describirlo. El segundo acoso, otro tipo que me trato de besar y me pareció demasiado irrespetuoso y enseguida reaccioné y saque mi telefono y lo empecé a grabar, para que le vean la cara de asqueroso. Y el gran conchudo me empezó a grabar a mi. Casi me voy a los golpes jaja, pero mi amiga me separó y ya me fui” contó, y subió un video de este último abusador.

.Nicole, presa de una mas que justificada ira, continuó: “NO PODEMOS seguir tolerando este tipo de cosas y mucho menos normalizarlas. Me morí de roche de decirle a la gente con la que estaba (mi primo uno de ellos) porque es difícil hablar estas cosas. Pero no me quiero seguir quedando callada. Por eso en el segundo accidente saque el teléfono y grabé, que fue lo único que se me ocurrió para defenderme. Yo estaba acompañada, imagínense las mujeres, niñas que están solas. Que asco, que horror, que vergüenza, que impotencia. Perdón por mi lenguaje. Estoy con mucha rabia”, se terminó disculpando, como si hiciese falta.