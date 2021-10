La actriz Eugenia "China" Suárez, ahora tan cuestionado por sus chateos con el futbolista del PSG, Mauro Icardi, casado con la empresaria Wanda Nara, ha tenido algunos aspectos complejos en su infancia que la marcaron.

Hace solamente dos años, le contó a la Rev ista Gente, que sufrió acoso escolar cuando era adolescente y nadie la defendía. " Ya trabajaba en televisión y empezaba a sufrir el bullying de la exposición. Padecí atrocidades. Crueldades, desprecios y cartas con amenazas en mi banco. Y, te juro, deseaba entrar al aula con una bolsa de papel en la cabeza", contó por entonces.

Suárez agregaba: "Me veía simulando algo que no era, solo para que no pareciese que me la creía. Escondía mi carácter. No podía poner en palabras que no venía a quitarle popularidad a ninguna de mis compañeras. El colegio católico al que iba no solo no me atendía, sino que tampoco me cuidaba. Llegaba a casa llorando, y mamá lloraba porque no me reconocía ”, se lamentó.

De muy pequeña, la "China" modelaba ropa interior además de su actividad como una de las pequeñas estrellitas del clan de Cris Morena. Su abuela era japonesa, por eso rasgos tienen un aire oriental, lo que derivó en clásico y arbitrario mote de "China".