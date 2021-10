La "China" Suárez culpó a Icardi por el affaire y dijo que fue engañada por inexperta

Y apareció la "China" Suárez. Indignada, mediante una serie de posteos en las historias de su cuenta de Instagram, la actriz hizo su descargo por el affaire con Mauro Icardi, y claramente, descargo la culpa en el futbolista.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué", detallado y agregado además: "no voy a hacerme cargo, por mi y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después bien saben esconder ", sentenció, volcando un balde barro en la cabeza de Icardi.

Suárez, se refugio permanentemente en el lenguaje de género y su condición de mujer, al tiempo que se calificó a sí misma de inexperta como justificación de los errores que eventualmente cometió.