L Gante se gastó 100 mil pesos en una cena con Wanda

Desde que Wanda Nara oficializó su separación de Mauro Icardi, el cantante trapero L Gante la ha merodeado, y entre rumores de romance, se difundió que el mismo la había invitado a cenar a un elegante restó, en el que gasto cerca de cien mil pesos en la ingesta.

Tamara Báez, la ex pareja de L Gante, con quien tiene una hija, se indignó y salió a hacerlo público: "Y me quiere pasar 50 mil pesos por mes. Entonces, no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponda a tu hija. 'Paganini' de todo el mundo", dijo, indignada.

Tamara y el intérprete comparten a una niña llamada Jamaica y se encuentran en debate sobre la cuota alimentaria que corresponde a la menor.