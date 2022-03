Julieta Prandi se distanció de su ex marido, Claudio Contardi, en medio de un escándalo, en el que la modelo siempre denunció que no cumplía con sus obligaciones de padre, además de haber sido víctima de todo tipo de violencias. En el programa Intrusos, le contó parte de esos sufrimientos a Florencia de la V.

Según cuenta la modelo, decidió irse de su casa pero "cuando fui al banco y abrí la caja de seguridad casi me infarto. Estaba vacía y yo estaba llena de deudas. Necesitaba trabajar de lo que sea”, explicó. "El 2019 fue muy duro, yo no tenía trabajo y literal no tenía para comprar comida, me prestaban plata mis amigos. No tenía para comprar antibióticos... Él no pasó nunca la cuota alimentaria", dijo.

Por otro lado, Prandi detalló que: "Yo tengo dos casas, en Escobar y en Martínez, tengo dos casas. Y descubro ahí... cuando yo no podía pagar el colegio, que me tuve que presentar y pedirles por favor que me esperen para pagar la matricula y la cuota y todo, y descubro por mi vecina de Escobar que él había alquilado la casa y estaba percibiendo ese alquiler. Fui con una escribana, labré un acta le toqué el timbre al señor que estaba en mi casa y me dice: ‘Sí, yo estoy desde el año pasado, firmé por seis meses más y le pagué la semana pasada a Contardi todo el alquiler’. Yo no tenía para pagar el colegio y él estaba percibiendo con mi casa un alquiler y vivía como un rey en Martínez”, se lamentó.