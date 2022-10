Jimena Cyrulnik contó detalles de su vida, su nuevo amor y la relación con sus hijos

La modelo Jimena Cyrulnik, vive un momento especial. La pandemia agarró recién separada o seprándose y la obligó a tomar una decisión para mantener la tranquilidad de sus hijos. En ese momento dijo: “nos ganó el pensar en los chicos y la situación externa: tenía miedo de abrir la puerta de casa y que se me metan los virus adentro. Había una paranoia... Entonces todo lo que es el conflicto de separación y todo lo que son las relaciones humanas queda en un quinto plano. Primero eran los chicos. Primero era sobrevivir. Y al final terminó en algo bueno porque nos empezamos a divertir” y agregó que durante el encierro “ya estaba conociendo a mi actual pareja”.

Además, contó particularidades de su relación actual: “(A él) no le gusta (mostrarse): ya hace tres años que estamos y no hay manera. No le gusta que suba fotos a mi Instagram. Él es así en su vida: es un pibe muy reservado, no tiene redes sociales. Y yo, que soy de mostrar bastante, cuando lo conocí quería ponerlo en todos lados. Al principio me costó, lo veía como un desamor: “¿Cómo puede ser que no quieras que te suba una foto? ¿No me querés? ¿Qué tenemos que ocultar?”. Después lo entendí. Vamos tres años y estamos súper”, dijo en entrevista con Infobae.

Por otro lado, indicó que: “No convivimos. Yo tengo hijos chicos, él tiene hijas grandes, de 22. Estamos mucho tiempo juntos. Dormimos casi todos los días juntos, ensamblamos todo el tiempo, pero nos respetamos esos espacios donde están los chicos”, explicó.

Asimismo contó como la sorprenden las inquietudes de sus hijos: “Mil cosas. Lo sexual todo el tiempo: ¿cómo nacen los chicos? Y después, mucho tema con la muerte. ¿Adónde nos vamos? Ojalá sea como tal película que vi. Si nos vamos encontrar con los abuelos, con sus seres que ya no están. A la noche se quedan filosofando y siempre sale alguna pregunta así, existencial, que me los como”, relató.